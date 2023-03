Thomas Thurnbichler rozwiał wszelkie wątpliwości. Klamka zapadła. To może być spore zaskoczenie

W Planicy padnie rekord świata? Słoweńcy wiedzą kiedy to się stanie

Rekordowo długi sezon w Pucharze Świata w skokach narciarskich dobiega końca. Pierwszy weekend kwietnia będzie zarazem ostatnim z walką o Kryształową Kulę, która tym razem powędruje do rąk Halvora Egnera Graneruda. W Planicy zawodnicy będą mieli jeszcze o co rywalizować, bo m.in. nie jest jasne, kto wygra w klasyfikacji generalnej w lotach narciarskich. Obecnie prowadzi Granerud, ale Stefan Kraft depcze mu po piętach.

Thurnbichler wybrał skład na Planicę. Jedno nazwisko może zaskakiwać

Niestety w tej walce nie liczy się już żaden z Polaków. Jednak kibice liczą na to, że m.in. Kamil Stoch, czy Piotr Żyła postawią jeszcze kropkę nad "i", co wiązałoby się z dalekimi lotami w Planicy. Obaj zawodnicy potrafią i lubią latać, co udowadniali niejednokrotnie. Jest już pewne, że obu tych zawodników zobaczymy podczas ostatniego weekendu ze skokami.

Stoch i Żyła będą liderami polskiej kadry, a oprócz nich Thurnbichler powołał jeszcze Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękałe i Jana Habdasa. Dla ostatniego z wymienionych zawodników będzie to pierwsza okazja do rywalizacji w lotach narciarskich. Nieco zaskoczyć może powołanie Andrzeja Stękały, który występował jedynie w Vikersund i to bez powodzenia. Oby w Planicy poradził sobie zdecydowanie lepiej.

Reprezentacja Polski na ostatnie zawody PŚ w skokach narciarskich w sezonie 22/23 w Planicy:✅️ Kamil Stoch✅️ Piotr Żyła✅️ Paweł Wąsek✅️ Aleksander Zniszczoł✅️ Andrzej Stękała✅️ Jan Habdas— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 27, 2023