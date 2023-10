Thomas Thurnbichler tak wypowiedział się o Kubackim. Słowa, które mogą zostać mu zapamiętane. Jasna deklaracja w sprawie Stocha

Polscy skoczkowie pod okiem Thomasa Thurnbichlera odżyli. Po fatalnym sezonie 2021/22 widać było znaczącą poprawę. Przede wszystkim w postawie Dawida Kubackiego, który przez długie tygodnie był jednym z faworytów do zwycięstwa w Pucharze Świata. Ostatecznie to się nie udało, ale na wyniki biało-czerwonych nie można było narzekać. Niedawno końca dobiegł sezon letni, w którym Polacy nie brylowali, co może być powodem do obaw przed nadchodzącymi miesiącami.

Thurnbichler o Kubackim i Stochu

Thrunbichler w rozmowie z portalem WP SportoweFakty uspokaja i zapewnia, że m.in. Dawida Kubackiego stać na świetne wyniki zimą. - Potencjał skoków Dawida pozwala mu na to, by wygrywał poszczególne konkursy, a co za tym idzie - Puchar Świata. Poprzedni sezon pokazał, że przydaje się szczęście i trzeba umiejętnie zarządzać siłami. Dawid ma możliwości, ale na to składa się wiele czynników. Nie da się zaplanować zdobycia Kryształowej Kuli - powiedział austriacki szkoleniowiec.

Trenera zapytano również o formę Kamila Stocha, który ostatnio leczył infekcję i nie brał udziału w konkursach Letniego Grand Prix. - W jego wypadku bardzo ważna będzie jesień. Mamy przed sobą dwa obozy. Teraz mieliśmy w reprezentacji bardzo trudny okres treningu fizycznego. Będziemy szukać świeżości w nogach, ale także w głowie, by zacząć zimę w dobrym stylu - ocenił Thurnbichler.