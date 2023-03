Thurnbichler tak wypowiedział się o Żyle w rozmowie z Małyszem. Legenda była w szoku, nie wierzył własnym uszom

Tego o Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim nikt nie wiedział! Thomas Thurnbichler musiał to ujawnić, zaskakujące wyznanie

Dotychczas tylko Adamowi Małyszowi udało się obronić tytuł mistrza świata na skoczni normalnej. Trzeba było poczekać wiele laty, aby ktoś powtórzył taki sukces i jak okazało się w minioną sobotę, do "Orła z Wisły" dołączył inny wiślanin. Piotr Żyła nie był uznawany za faworyta do złotego medalu, jednak ponownie zaskoczył wszystkich. Zwłaszcza, że po pierwszej serii zajmował odległą lokatę.

Żyła potwierdził, że wiek to jedynie statystyka i im jest starszy, tym odnosi większe sukcesy. W podobnym tonie wypowiada się prezes PZN, Adam Małysz. - Piotrek jest jak wino, im starszy, tym lepszy. A dzieje się tak dlatego, że jest coraz bardziej świadomy siebie, czego jest wart i co potrafi. Zawsze miał potężne odbicie. Brakowało mu jednak stabilności. Potrafił oddać jeden świetny skok, żeby kolejny zepsuć - zauważył legendarny skoczek w rozmowie z dziennikarzami. Wyjawił jednocześnie, jak na kontakt z Żyłą zareagował Thomas Thurnbichler.

- Powiedział, że z Kamilem i Dawidem dogadują się bardzo dobrze, ale najlepiej pracuje mu się z Piotrkiem. Byłem w szoku. Jak to możliwe, że tak się dogadują? Piotrek potrafił jednak podporządkować się trenerowi i to zdaje egzamin. Potrafił dopasować się do zmian, tak samo jak Dawid. Z kolei Kamil może nie ma aż tak stabilnej formy, ale też zrobił postęp - wyjawił prezes PZN.

