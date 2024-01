i Autor: Cyfrasport Ryoyu Kobayashi

Ale by było!

To byłby największy absurd w historii skoków. Tak Kobayashi mógł wszystko zrujnować w finale TCS

Ryoyu Kobayashi nie wygrał żadnego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni, ale... wygrał całą imprezę. To pierwszy taki przypadek w XXI wieku. Chrapkę na Złotego Orła, pierwszego od 22 lat, mieli Niemcy, ale Andreas Wellinger nie dał rady. Niemiecka klątwa jeszcze potrwa. Japończyk mógł jednak nie wygrać imprezy z absurdalnego powodu. To przeszłoby do historii sportu.