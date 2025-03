i Autor: ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Karl Geiger

Co za absurd

To, co wyczynił Niemiec ze swoim kombinezonem to kuriozum. Rozbił nim namiot przed skokiem?!

Kwalifikacje do konkursu w Vikersund to już historia. Kolejny raz wstydliwa dla świata skoków narciarskich. To, co wydarzyło się podczas prologu Raw Air to kompromitacja tej dyscypliny! Po wielkiej aferze kombinezonowej, Niemcy nie mają żadnego poczucia wstydu. To, co wydarzyło się z udziałem Karla Geigera woła o pomstę do nieba...