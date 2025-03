Fenomenalny skok Kamila Stocha w Vikersund! Jego reakcja mówi wszystko [WIDEO]

Aż nami wstrząsnęło, co zrobili Norwegowie najlepszym w Raw Air w Oslo! Naprawdę

Raw Air: Fenomenalny skok Stocha w Vikersund [WIDEO]

Kamil Stoch nie błyszczy formą w tym sezonie. Niestety, polski skoczek, jak i większość innych reprezentantów kraju, ma problemy z przedostawaniem się do czołowej dziesiątki konkursów Pucharu Świata. Stoch do tej pory nie zebrał nawet stu punktów w klasyfikacji generalnej i zajmuje odległe, 35. miejsce w wyścigu po Kryształową Kulę. Pod tym kątem jest słabszy od Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego.

Czy szansa na poprawienie dorobku pojawi się w Raw Air? Wiele na to wskazuje! Podczas piątkowych treningów przed prologiem do sobotniego konkursu, Stoch zaprezentował się naprawdę znakomicie. Skok na 219 metrów dał mu miejsce zdecydowanie lepsze niż średnia z tego sezonu. Co więcej, radość Stocha pozwala wierzyć, że loty dadzą mu drugie życie.

- 219 metrów Kamila Stocha w pierwszym treningu w Vikersund i ta radość Kamila – napisano na profilu Polskiego Związku Narciarskiego, publikując wideo z próby Kamila Stocha.

Kiedy skoki w Raw Air w ten weekend?

Rywalizacja w skokach narciarskich w tym sezonie powoli dobiega końca. Skoczkowie zaprezentują się w Norwegii czy Planicy. Piątkowy prolog zaplanowano na godzinę 17:00.

W sobotę skoki zaplanowano na 17:00, a w niedzielę rywalizacja rozpocznie się pół godziny wcześniej. Relacjez konkursów w Vikersund na Sport.se.pl.