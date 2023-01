i Autor: Cyfra Sport Dawid Kubacki

Afery z Zakopanego ciąg dalszy

To on pozbawił zwycięstwa Kubackiego. Teraz się tłumaczy. Przyznał, że to nie jest dla niego istotne

Od niedzielnego popołudnia temat braku zwycięstwa Dawida Kubackiego w konkursie indywidualnym w Zakopanem nie milknie. Bo lider Pucharu Świata nie przegrał pierwszego miejsca przez gorszą formę, a przez fakt, że nakazano mu skakać w najtrudniejszych warunkach. Ogromna krytyka spada pod adresem Borka Sedlaka, który decyduje o tym, kiedy zapalić skoczkom zielone światło. Teraz Czech zabrał głos.