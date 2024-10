i Autor: Pixabay Znicz, świeczka

Fatalny wypadek

Tragiczne informacje! Nie żyje 19-letnia sportsmenka. Zginęła w fatalnym wypadku

Źródło: PAP mso 14:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ogromna tragedia we Włoszech. Zginęła młoda narciarka alpejska Matilde Lorenzi, która doznała wypadku podczas treningu. Służąca we włoskiej armii narciarka zaliczyła niefortunny upadek podczas treningu. Mimo szybkiego transportu do szpitala w Bolzano, nie udało się jej uratować.