Tyle otrzymuje emerytury Adam Małysz! Fani mogą być w ciężkim szoku, co za kwota

Adam Małysz jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych skoczków narciarskich na całym świecie. W przeciągu całej swojej kariery świętował wiele sukcesów na skoczniach, dzięki czemu może się pochwalić czterokrotnym zdobyciem mistrzostwa świata. Ponadto 46-latek ma na swoim koncie 4 medale igrzysk olimpijskich (trzy srebrne i jeden brązowy). Małysz triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata aż czterokrotnie. Swoją karierę zakończył w 2011 roku.

Małysz aktualnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, gdzie nie może narzekać na słabe wynagrodzenie, ponieważ jak się okazało jest to aż 900 tys. zł. za rok. Wyszło to na jaw, kiedy Apoloniusz Tajner dostał się do sejmu.

Taką emeryturę otrzymuje Adam Małysz! Fani mogą być w ciężkim szoku

Małysz pomimo tego, że ma dopiero 46-lat to już otrzymuje emeryturę, dzięki swoim osiągnięciom na igrzyskach olimpijskich. Jest to kwota 3942,81 zł brutto, ale od 1 stycznia 2024 świadczenie wzrośnie do 4203,04 zł brutto. Były skoczek kilka lat temu zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", jak wypracował taki majątek. - Zawsze wiedziałem, jak wiele musiałem poświęcić, żeby coś osiągnąć. Miałem w życiu mnóstwo ofert inwestycji i gdybym w nie wchodził, może dzisiaj nie miałbym nic. Zawsze byłem jednak ostrożny. Nie trzymałem kasy w skarpecie, ale wolałem pewne interesy - przekazał Małysz.