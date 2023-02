i Autor: AP PHOTO Dawid Kubacki

Trzeba czekać na 1. trening

Nie było tak od 22 lat. Dziwny plan Słoweńców przed MŚ w skokach narciarskich

Tak niewielu skoków treningowych przed walką o medale mistrzostw świata nie było w planie od 22 lat. W Planicy już w piątek ruszą kwalifikacje do sobotniego konkursu na skoczni HS 102, ale organizatorzy wpuszczą skoczków na skocznię... dopiero w czwartek. Co na to polscy skoczkowie? Im to nie przeszkadza. A Kubacki i Stoch błysnęli formą w treningach w Zakopanem.