Ujawniono tajemnicę sukcesu Dawida Kubackiego. Thomas Thurnbichler postawił na radykalne zmiany

Dawid Kubacki już w pierwszy weekend Pucharu Świata pokazał, że to może być dla niego bardzo dobry sezon. Polak wygrał oba konkursy w Wiśle. Do skakania zawodnicy wrócili jednak dopiero trzy tygodnie później i w Finlandii już tak dobrze nie było – Kubacki nie stanął tam na podium, ale utrzymał się w czołówce i wciąż był liderem Pucharu Świata. Swoją przewagę zdołał powiększyć w Titisee-Naustadt, gdzie raz był drugi, a raz wygrał. Obecnie prowadzi on z przewagą 54 punktów nad Anze Laniskiem, a trzeci Stefan Kraft traci do niego już 93 punkty. Nie ma wątpliwości, że Dawid Kubacki bardzo poprawił jeden z kluczowych aspektów swoich skoków dzięki Thomasowi Thurnbichlerowi, o czym w rozmowie z WP SportoweFakty mówią Apoloniusz Tajner oraz Jakub Kot.

Dawid Kubacki osiąga sukces dzięki jednej zmianie. Thurnbichler nie bał się zaryzykować

Nie od dziś wiadomo, że bardzo mocną stroną Dawida Kubackiego od zawsze było wybicie z progu. Niestety, Kubacki często osiągał dużą wysokości, ale szybko spadał i nie uzyskiwał tak dalekich odległości. Thomas Thurnbichler postanowił popracować właśnie nad fazą lotu u Dawida Kubackiego i widać tego efekty. Austriak zdołał bardzo szybko zmienić sposób, w jaki 32-letni zawodnik prowadzi narty w locie, co daje mu lepszą prędkość w tej fazie skoku.

– Thurnbichler wykonał wielką rzecz, znakomicie wprowadził u Dawida najnowszą technikę w skokach narciarskich, czyli płasko prowadzone narty, wysoko nad biodrami i płasko tułowiem. Wynosi go świetnie na zeskok i nie wytraca prędkości – powiedział Apoloniusz Tajner w rozmowie z WP SportoweFakty po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Byłemu prezesowi PZN wtóruje Jakub Kot, ekspert Eurosportu. – Thomas poświęcił dużo pracy na fazę lotu z Dawidem: ustawienie rąk, barków. Widać, że lata bardziej garbikiem. W tej sylwetce, zwłaszcza w drugiej fazie lotu, widać dużą różnic. Ci najlepsi, jak Kraft czy Granerud, lecą nisko, ale szybko na całej wysokości. Dawid utrzymał ten wysoki tor lotu zaraz po wyjściu z progu, ale kierunek odbicia jest teraz taki, że cały czas leci nad nartami, nie za nimi i nie wytraca tej kluczowej prędkości przelotowej – dodał były skoczek, cytowany przez WP SportoweFakty.