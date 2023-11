Ujrzawszy te wieści o polskich skoczkach, mogliśmy się tylko przeżegnać. Przetarcie wielkich oczu nic nie da

Po znakomitym pierwszym sezonie polskich skoczków pod wodzą Thomasa Thurnbichlera kibice liczyli na równie mocny początek nowego sezonu. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te oczekiwania, bo w Ruce Biało-Czerwoni wypadli fatalnie. W sobotnim konkursie punkty wywalczył jedynie 21. Dawid Kubacki, a w niedzielę było tylko trochę lepiej. Tym razem 21. miejsce przypadło Piotrowi Żyle, a mistrz świata z Seefeld zajął 23. pozycję. Ich skoki dają jeszcze nadzieję na lepsze jutro, ale w całkowitej rozsypce jest Kamil Stoch, który sezon zaczął od 43. miejsca, a w niedzielę nie przebrnął kwalifikacji, mimo że odpadało w nich tylko czterech zawodników. Podobny los spotkał Aleksandra Zniszczoła, a Pawłowi Wąskowi brakuje błysku. Słabą dyspozycję Polaków gołym okiem widać w klasyfikacji Pucharu Narodów, w której zazwyczaj liczyło się sześć najmocniejszych skokowo krajów.

Thomas Thurnbichler pod ostrzałem Kubackiego i Stocha. Polscy skoczkowie jawnie uderzają w trenera, robi się gorąco

Zobaczyliśmy klasyfikację Pucharu Narodów i mogliśmy się tylko przeżegnać

Austria, Japonia, Niemcy, Norwegia, Polska i Słowenia od lat rywalizują między sobą o największe sukcesy, ale na początku tego sezonu forma Biało-Czerwonych nie przystoi ich renomie. Co innego mogą powiedzieć Austriacy i Niemcy, którzy zdominowali weekend w Ruce i od samego początku zyskali ogromną przewagę w PN. Polacy muszą na razie odpuścić walkę z najlepszymi i muszą skupić się na jak najszybszym powrocie do czołówki, bo po dwóch inauguracyjnych konkursach przegrywają nawet z teoretycznie słabszymi reprezentacjami!

Na widok Pucharu Narodów robimy wielkie oczy. Ich przetarcie nic nie daje

Po zmaganiach w Ruce Polska zajmuje dopiero 8. miejsce w PN. Poza pięcioma potęgami lepsi są też Finowie i Szwajcarzy. Co więcej, gdyby nie dyskwalifikacja Władimira Zografskiego w drugiej serii sobotniego konkursu, bułgarski rodzynek miałby bardzo podobny dorobek punktowy do Polaków. To najlepiej pokazuje, jak fatalnie rozpoczął się ten sezon dla drużyny Thomasa Thurnbichlera. Kibicom pozostaje trzymać kciuki (ci wierzący mogą się też modlić), by już w najbliższy weekend Lillehammer było znacznie lepiej.

Klasyfikacja Pucharu Narodów po konkursach w Ruce: