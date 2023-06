Ukochana Piotra Żyły pokazała się z dekoltem głębokim jak Rów Mariański! Marcelina Ziętek odsłoniła niemal wszystko, musieliśmy się schłodzić

To, co przeżyła Ewa Bilan-Stoch u wielu wywołałoby olbrzymi lęk! Takie obrazki widzi się tylko w filmach, przejmująca scena

Już za nieco ponad tydzień Piotr Żyła będzie jednym z reprezentantów Polski biorących udział w Igrzyskach Europejskich organizowanych w Małopolsce. Skoczkowie będą rywalizować na Średniej i Wielkiej Krokwi w Zakopanem, a zmagania o medale oficjalnie rozpoczną letni sezon przed kolejną zimą. Oprócz mistrza świata ze skoczni normalnej z Planicy w składzie Polaków znaleźli się też: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Dla każdego z nich będzie to wyjątkowa szansa na sukces, jakiego jeszcze nie mieli w kolekcji. Kciuki za Żyłę najmocniej będzie trzymać jego ukochana. Marcelina Ziętek już niejednokrotnie pokazywała, że mocno przeżywa występy swojego chłopaka. W ostatnim czasie mogła nacieszyć się nim bardziej niż zazwyczaj, a wspólne chwile spędzili m.in. na weselu. Po tej imprezie 25-latka była pełna energii i zaskoczyła swoich fanów!

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazali zdjęcia z wesela. Szampańska zabawa trwała do białego rana! 25-latka prezentowała się zjawiskowo

Ukochana Piotra Żyły z głębokim dekoltem

Profil Marceliny Ziętek na Instagramie obserwuje blisko 100 tysięcy użytkowników, a była gwiazda serialu "19+" sprawdza się w roli influencerki. Dzięki zasięgom nawiązała kilka współprac, a jedna z nich dotyczy marki odzieżowej skupiającej się na sportowych kolekcjach. Mimo że noc z niedzieli na poniedziałek była dla 25-latki bardzo długa, nie zapomniała ona o obowiązkach. W poniedziałek wieczorem zaprezentowała nowości od współpracującej z nią firmy i zachwyciła w kilku sportowych stylizacjach. Jedna z nich przykuła uwagę wyjątkowo głębokim dekoltem!

Tak wyglądają teraz nogi 36-letniej Justyny Żyły. Mówi się o nich "parówki"

i Autor: Instagram/Marcelina Ziętek Marcelina Ziętek z głębokim dekoltem

Marcelina Ziętek odsłoniła naprawdę dużo

Ukochanej Żyły do gustu przypadł najbardziej ciemnodębowy strój, w którym postanowiła nagrać specjalne wideo. Krój topu był taki, że piersi Marceliny niemal wyskoczyły na wierzch! Dało się też zauważyć nieopalone ślady po ramiączkach od bikini, które zapewne są pozostałością jej niedawnego pobytu nad morzem. Kobieta przy okazji poinformowała fanów o specjalnym kodzie rabatowym, który często jest przygotowywany dla influencerów współpracujących z danymi markami. "To jest to dziewczyny. Ten set to będzie po prostu hit!" - mówiła Ziętek w obcisłym sportowym komplecie.