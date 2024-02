Ukochana Piotra Żyły wystawia dekolt w windzie! Od gorącego zdjęcia Marceliny Ziętek topnieją lody, to trzeba zobaczyć!

Zniszczoł zapewnia, że nie spanikował przed drugą serią. „No cóż, wyszło jak wyszło, co się odwlecze...”

Marcelina Ziętek postanowiła zadziwić swoich fanów na mediach społecznościowych! Aktorka, modelka i ukochana Piotra Żyły niejednokrotnie pokazywała swoje piękne oblicze na mediach społecznościowych i tym razem zrobiła to samo! Tym razem, wybranka serca reprezentanta Polski w skokach narciarskich zaprezentowała się na Instragramie na wyjątkowo gorącej fotografii w windzie. Gwiazda odsłoniła swoje piersi, nie mogąc ukryć przy tym uśmiechu.

Marcelina Ziętek postanowiła pokazać przepiękne ciało. Zdjęcie oczarowało internautów!

Już niejednokrotnie Marcelina Ziętek pokazywała swoje ciało na mediach społecznościowych i za każdym razem wywoływało to duże emocje. Na Instagramie pojawiały się zdjęcia, które prezentowały piękną aktorkę i modelkę w gorących stylizacjach, albo strojach kąpielowych nad basenem. Mimo zimy, gwiazda nadal lubi pokazywać swoje piękne oblicze i tym razem zrobiła to w windzie, pokazując się w bluzce z bardzo głębokim dekoltem i nie mogąc ukrywać swojego uśmiechu. Trzeba przyznać, że Piotr Żyła to prawdziwy szczęściarz!