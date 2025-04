Adam Małysz mocno po burzy na linii Thurnbichler – skoczkowie. "Chcę to ukrócić". Prezes rozlicza aferę

Janne Ahonen rozstanie się z żoną. Bolesne słowa wielkiego rywala Adama Małysza

Janne Ahonen przez lata sięgał po najwyższe laury w skokach narciarskich. W swoim dorobku ma m.in. dwa srebra igrzysk olimpijskich, pięć złotych medali mistrzostw świata czy dwie Kryształowe Kule. Przez dużą część swojej kariery walczył o te trofea właśnie z naszym Adamem Małyszem. W przeciwieństwie do „Orła z Wisły”, który definitywnie zakończył karierę, Ahonen jeszcze kilkukrotnie wracał na skocznię i wystąpił nawet niedawno w Lahti w przerwie konkursu indywidualnego. Ahonenowi powodziło się nie tylko na skoczni, ale też w życiu prywatnym. Niestety, Fin potwierdził, że jego relacje z żoną są obecnie fatalne.

Janne Ahonen był ze swoją żoną Tiią od niemal 30 lat, choć małżeństwo zawarli dopiero w 2004 roku. Niestety, wszystko wskazuje na to, że zbliża się koniec tego długoletniego związku. Początkowo takie doniesienia pojawiały się tylko w mediach, teraz potwierdził je sam zainteresowany. – Oficjalnie nie złożyliśmy jeszcze papierów, ale jest pewne, że zostaną one złożone. Rozstajemy się. Prawdę mówiąc, nie zamierzam już więcej zabierać głosu w tej sprawie – powiedział Janne Ahonen w rozmowie z portalem seiska.fi. Mimo to został zapytany o ten temat dzień później na konferencji prasowej.

Ahonen z oburzeniem odpowiedział na pytania o jego życie prywatne. – Nie jestem w stanie tego pojąć, ale wiem, że media mają wielką potrzebę cieszenia się z takich rzeczy. Niestety, niektórzy czytelnicy bawią się także kosztem innych. Jednak dla naszej rodziny jest to sytuacja prawdziwa i autentyczna. Poważna sprawa. Nie mam żadnej cyrkowej rozrywki, którą mógłbym zaoferować komukolwiek – powiedział Fin, cytowany przez portal Sport.pl. Małżeństwo Ahonenów doczekało się dwójki dzieci – w 2001 roku na świat przyszedł Mico, natomiast w 2008 roku urodził się Milo. Pierwszy z nich również został skoczkiem narciarskim.

