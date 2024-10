Wielki sukces Pawła Wąska! Wygrał klasyfikację generalną Letniego Grand Prix, nie krył zaskoczenia

Wielki sukces Pawła Wąska! Wygrał całe Letnie Grand Prix 2024

Paweł Wąsek zwyciężył w klasyfikacji końcowej Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2024. Ostatni konkurs w sobotę w niemieckim Klingenthal wygrał Norweg Marius Lindvik, Wąsek był 25., a Dawid Kubacki 28. Drugie miejsce zajął Słoweniec Timi Zajc, a trzecie Norweg Halvor Egner Granerud.

25-letni Wąsek przed startem w Klingenthal był liderem klasyfikacji generalnej LGP z dorobkiem 323 pkt. Matematyczne szanse na pokonanie Polaka w ostatnim konkursie mieli tylko Włoch Alex Insam i Austriak Jan Hoerl, którzy tracili do Polaka odpowiednio 18 i 98 punktów. Na starcie zabrakło wicelidera cyklu Austriaka Stefana Krafta. Po pierwszej serii Insam odpadł z rywalizacji, gdyż nie awansował do finału. Hoerl był 11., i żeby triumfować w LGP musiałby wygrał cały konkurs a Wąsek nie zdobyłby w nim ani jednego punktu. Taki "kataklizm" się jednak nie wydarzył, Hoerl utrzymał 11. pozycję, Wąsek był 25., a to dało mu zwycięstwo w klasyfikacji końcowej.

– Ani ja sam, ani sztab szkoleniowy nie planowaliśmy mojego zwycięstwa w Letniej Grand Prix - przyznał Paweł Wąsek po finałowym konkursie w niemieckim Klingenthal – Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed sezonem zimowym – dodał Wąsek na antenie Eurosportu. – Jestem z siebie dumny i jeden gorszy skok nie może mi popsuć nastroju, choć to tylko letnie Grand Prix – podkreślił Wąsek po swoim największym sukcesie w karierze, który w ostatnim konkursie zajął dość odległe 25. miejsce. Jak sądzi "dobre lato" na pewno mu pomoże i doda pewności przed zimą. – Teraz na wypoczynek nie będę miał czasu, trzeba zacząć „mocne” przygotowania do zimy. Nie wezmę udziału w treningach w tunelu aerodynamicznym i... się cieszę z tego faktu. Tunel jest bardzo męczący i te zajęcia mogłyby mnie jeszcze bardziej dobić – podkreślił Wąsek. Dodał, że najbliższe dni planuje wykorzystać na treningi na skoczni, których mu ostatnio brakowało. – Skupiam się na przygotowaniach do zimy – zakończył.