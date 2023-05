Wielu nie da wiary, jak naprawdę wygląda dieta Kamila Stocha! Lider polskich skoczków wszystko dokładnie opisał

O dietach sportowców niejednokrotnie bywało już głośno, a najlepszym tego przykładem jest chociażby bułka z bananem Adama Małysza. To, jak odżywiają się zawodnicy ma jednak ogromne znaczenie i 2pływa na to, jakie ci odnoszą wyniki. Nie jest więc tajemnicą, że sportowcy powinni spożywać odpowiednie produkty, a przede wszystkim trzymać się wyznaczonych limitów kalorycznych. O tym, jak wygląda to w przypadku Kamila Stocha, skoczek miał okazję opowiedzieć podczas obozu w Spale, gdzie razem z Dawidem Kubacki, Piotrem Żyłą i innymi zawodnikami już trenuje do kolejnego sezonu.

Kamil Stoch opisał, jak wygląda jego dieta. Wielu fanów nie będzie mogło w to uwierzyć

W czasie swojej rozmowy z portalem "Weszło", jeden z liderów polskich skoczków mógł zaskoczyć wiele osób, a przede wszystkim swoich fanów. Okazuje się bowiem, że Kamil Stoch co prawda uważa na to, ile jedzenia spożywa, jednak nie przywiązuje aż tak wielkiej wagi do gramatury i kaloryczności, jak mogłoby się wydawać.

- Na szczęście w rodzinie rozumieją to, że moja waga jest jednym z kluczowych czynników. Ale generalnie nie mam problemu z tym, że po obiedzie zjem jeszcze deser. Nie liczę kalorii, nie muszę ważyć jedzenia. Jem to, co lubię, a lubię bardzo dużo rzeczy – zwłaszcza z polskiej kuchni. Po prostu staram się jeść tyle, ile potrzebuję w danym momencie, nie na zapas. - wyznał Kamil Stoch ujawniając, jak w zasadzie wygląda jego dieta.