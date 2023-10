Wydało się wreszcie, co Polacy sądzą naprawdę o Justynie Żyle. Wielu z was będzie zaskoczonych

Nie jest wielką tajemnicą to, że Justyna Żyła ma zarówno wielu fanów, jak i przeciwników. Wśród polskiego społeczeństwa podziały w takich kwestiach są czymś w zasadzie naturalnym. Jeden obóz uważa, że zrobiła bardzo dobrze upubliczniając informacje o zdradzie, jakiej miał dopuścić się były mąż. Inni co jakiś czas podnoszą w internecie argumenty, że kobieta próbowała się tym wybić. I oczywiście Justyna Żyła stała się obiektem publicznego zainteresowania, ale sama wzięła się za ciężką pracę. Zajęła się całym szeregiem zajęć, a jednym z nich było utworzenie kulinarnego kanału na YouTube'ie. Swoją pasję do gotowania przełożyła również na książkę, pod którą pojawiła się bardzo wymowna opinia na temat samej autorki.

Kamila Wybrańczyk dała zrobić sobie zdjęcie w łóżku. Tak wielkiego dekoltu świat dawno nie widział

Tak Polacy oceniają Justynę Żyły

Gdy Justyna Żyła weszła do medialnego i celebryckiego świata z pewnością zdawała sobie sprawę, że od tego momentu w zasadzie każdy jej ruch będzie bacznie obserwowany i oceniany - to stara jak świat zasada show-biznesu. Wygląda na to, że samej byłej żonie Piotra Żyły to nie przeszkadza. Wciąż regularnie publikuje na Instagramie i nie usuwa stamtąd żadnych komentarzy. Na portalu fansi.pl, gdzie można zamówić wspomnianą książkę Justyny Żyły, pojawiła się również opinia na temat tej publikacji i ciepłe słowa w kierunku autorki.

"Nie byłam pewna tego zakupu, ale jak tylko zrobiłam pierwszy przepis, od razu wiedziałam, że to dobrze wydane pieniądze. Kocham góralskie przepisy, a dzięki Pani Justynie rozwinęłam się bardzo kulinarnie" - napisała jedna z pań, które skusiły się na lekturę.

Będziecie się turlać ze śmiechu, gdy zobaczycie jakiej komórki używał Mariusz Pudzianowski. Ale staroć!

i Autor: Fansi.pl Justyna Żyła i opinie o jej książce

Wielka kulinarna pasja byłej żony skoczka

Wygląda na to, że ze wszystkich dotychczasowych zajęć, to właśnie gotowanie znajduje się na prywatnym piedestale Justyny Żyły. Wskazuje na to nie tylko wspomniana książka, lecz także materiały, jakich ostatnio ona sama dostarcza na Instagramie. Na portalu społecznościowym pojawiają się już w zasadzie tylko zdjęcia smakowitości, jakimi była partnerka skoczka narciarskiego raczy najbliższych.