Będziecie się turlać ze śmiechu, gdy zobaczycie jakiej komórki używał Mariusz Pudzianowski. Ale staroć!

Mariusz Pudzianowski dzisiaj może pozwolić sobie na wiele luksusów. Dzięki wielkim sukcesom w sporcie oraz kilku naprawdę trafionym biznesom "Pudzian" nie musi martwić się o pieniądze. Mimo tego, dalej stara się żyć w miarę skromnie i zachowywać we wszystkim umiar. Nie rezygnuje z ciężkiej pracy, dzięki której właśnie doszedł na sam szczyt. Początki bywały jednak zabawne. Gdy Pudzianowski odnosił swoje wielkie sukcesy w zawodach strongmanów, świat wyglądał zupełnie inaczej pod każdym względem - również nowinek technologicznych. Dzisiaj telefon, jaki miał wówczas "Pudzian", byłby powodem do śmiechu i gdy spojrzy się na archiwalne zdjęcie trudno tak nie zareagować.

Pudzianowski z archaiczną komórką

Trudno znaleźć dzisiaj kogoś, kto nie posługiwałby się smartfonem, szczególnie w pokoleniach wyraźnie obytych z mediami elektronicznymi. Komórki stały się w zasadzie przenośnymi komputerami. Dlatego też telefon, jakiego jeszcze kilka lat temu używał Pudzianowski wywołał ożywione reakcje na Instagramie. Użytkownicy tego portalu społecznościowego nie mogli przestać pisać rozbawionych komentarzy po tym, jak zobaczyli swojego idola na fotce sprzed jakiegoś czasu. Tym bardziej, że młodsze pokolenie takich komórek raczej nawet nie widziało na oczy!

Pudzianowski zażartował sam z siebie

Jednocześnie nie po raz pierwszy Mariusz Pudzianowski zażartował przy okazji sam z siebie. Tym samym udowodnił, że mimo upływu lat przynajmniej jedna rzecz się nie zmienia - dystans sportowca do własnej osoby. "Hymmm Ejjj Zbyszek i Zbigniew to to samo???" - zadał dość prowokacyjne i zabawne pytanie przy opisywanym zdjęciu "Pudzian".