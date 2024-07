Wydarzenia z młodości kompletnie zmieniły życie Adama Małysza. Bez tego wszystko mogło się zawalić

To bolało

Adam Małysz to człowiek wielu talentów i wiernych kibiców skoków narciarskich nie trzeba to tej tezy specjalnie przekonywać. Były sportowiec daje się poznać nie tylko jako obrotny działacz, lecz także ogrodnik, podróżnik, rajdowiec i wiele innych. Jednak nie każdy wie, że od małego Małyszowi towarzyszy jeszcze jedna pasja. Pochodzący z Wisły prezes PZN od zawsze uwielbiał majsterkować. Nie tylko przełożyło się to na jego wykształcenie (Małysz z zawodu jest dekarzem), lecz także na zdobycie niezbędnego doświadczenia w dyscyplinie sportu, która przyniosła mu największe sukcesy.

Nie sposób ominąć te fakty z życia mistrza skoków narciarskich. Łatwo na ich podstawie wnioskować również, że eksperymenty z nartami pozwoliły mu lepiej poznać sprzęt, z którego pomocą pokonywał po latach rywali z Niemiec, Finlandii, Norwegii czy Słowenii.

Gimper ostro o rezygnacji Chajzera! Wystarczyło mu tylko jedno, dobitne słowo. Uderzył bez litości!

Wielka pasja Małysza z młodości

O zapale do mniejszego i większego majsterkowania Adam Małysz mówił w kilku wywiadach. Szerzej opisał to również w autobiograficznej książce pt. "Moje życie". Tam "Orzeł z Wisły" odkrył więcej niż zazwyczaj tajemnic z prywatnego życia.

Z lektury można dowiedzieć się, że od najmłodszych lat Małysz interesował się, jak działają poszczególne mechanizmy czy całe urządzenia. Lubił spędzać wolny czas na rozkładaniu i składaniu kolejnych przedmiotów, analizując ich budowę. Z pewnością rozwijała się przy tym jego kreatywność - tak istotna w późniejszej karierze sportowej.

Nawet najwierniejsi fani Krzysztofa Krawczyka nie mieli o tym pojęcia. Za życia spotkał go wielki zaszczyt

Majsterkowanie Małysza a sport

Choć wydawałoby się, że tego rodzaju pasja nie ma specjalnego przełożenia na skoki narciarskie, to gdy głębiej się nad tym zastanowić jest zupełnie inaczej. Małysz sam dbał o swój sprzęt jako młody chłopak i jako zapalony majsterkowicz z chęcią go naprawiał czy ulepszał w granicach przepisów. W późniejszych latach zrozumienie sposobu działania poszczególnych komponentów mogło przekładać się też na sprawne i konkretne komunikowanie się z serwisantami podczas najważniejszych zawodów.

Nie trzeba chyba wspominać już nawet jak duże znaczenie znajomość mechaniki ma w rajdach, które były skoczek upodobał sobie po zakończeniu kariery w zimowej dyscyplinie.