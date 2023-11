Wykształcenie Izabeli Małysz odebrało nam mowę. Tego się nie spodziewaliście. Musiała się mocno natrudzić

Adam Małysz w końcu opowiedział prawdę o Apoloniuszu Tajnerze. Jedno zdanie mocno wybrzmiewa, skutki widać do dziś

Wrócił do przeszłości

Marcelina Ziętek nie kryła się z tym ani chwili! Obwieściła to wszem wobec. Zdjęcie z Piotrem Żyłą nie zostawia złudzeń

Nie było bardziej popularnej pary w polskim sporcie niż Adam i Izabela Małyszowie. Rozgłos przynosiły im przede wszystkim sukcesy skoczka narciarskiego, ale jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, fani interesowali się również życiem prywatnym sportowca. Na początku XXI wieku media społecznościowe tak naprawdę nie istniały, albo dopiero raczkowały, dlatego kibice mieli zdecydowanie mniejszy dostęp do takich informacji, niż ma to miejsce obecnie. W związku z tym Izabeli Małysz udawało się trzymać z dala od wielkiego rozgłosu.

Adam Małysz w końcu opowiedział prawdę o Apoloniuszu Tajnerze. Jedno zdanie mocno wybrzmiewa, skutki widać do dziś

Izabela Małysz wykształcenie. Wyjątkowy kierunek

Izabela Małysz rzadko występowała w telewizji, czy też rzadko udzielała obszernych wywiadów. Raczej starała się nie wychylać i zajmowała się domem pod nieobecność męża, co nie zawsze było zadaniem łatwym. Sam Adam Małysz podkreślał niejednokrotnie, że jest bardzo wdzięczny żonie za opiekę nad córką Karoliną i załatwianie wielu sprawy, gdy jego nie było w domu ze względu na zawody.

Fani Adama Małysza mogą być mocno zaskoczeni! Cała prawda na temat wiary jednego z najlepszych skoczków w historii

Takie wykształcenie ma Izabela Małysz. Może być dumna

Izabela Małysz dbała jednak o swój osobisty rozwój i podjęła się poważnego wyzwania, jakim były studia prawnicze. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wspominała, że nie był to dla niej łatwy czas. - Kiedy studiowałam, musiałam się uczyć dwa razy więcej od innych, a i tak szeptali po kątach: "Małyszowej jest łatwiej za nazwisko". Plotkowano, że mam romans z dziekanem. Ileż się nasłuchałam o kryzysach naszego małżeństwa - mówiła Małysz. Nie było jednak mowy o rezygnacji i ukochana legendy skoków narciarskich ukończyła studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Frycza Modrzewskiego i uzyskała tytuł magistra prawa.