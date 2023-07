Kamil Stoch wprost powiedział to o Bogu. Mistrz nie wstydzi się swojej wiary, niczego nie stara się ukrywać

W historii polskiego sportu nie brakuje zawodników, których nazwiska są znane niemalże przez wszystkich, a dodatkowo mogą pochwalić się oni ogromną sympatią ze strony fanów, którzy chcą wiedzieć na ich temat niemalże wszystko. Jaki mają majątek, ile zarabiają, czy jakim mogą pochwalić się wykształceniem. Informacje na ten temat wzbudzają ogromne zainteresowanie, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Adama Małysza. Wielu fanom sportu może wydawać się, że ich idole poświęcili swoją edukacje w imię kariery, jednak większość z nich może pochwalić się wykształceniem, które budzi podziw. Tak, jak Piotr Żyła.

Takie wykształcenie ma Piotr Żyła. Jeden z liderów polskich skoczków ma się czym chwalić

Jeden z liderów polskich skoczków narciarskich rozkochał w sobie fanów przede wszystkim szczerością, szerokim uśmiechem oraz charyzmą. Skoczek pochodzący z Cieszyna, podobnie jak wielu innych sportowców w naszym kraju może pochwalić się wykształceniem wyższym i co więcej, jest on absolwentem tej samej placówki, co Robert Lewandowski.

Wykształcenie Piotra Żyły sprawi, że wielu spadnie z krzesła! Cała prawda na temat lidera polskich skoczków może zaskoczyć sporą część kibiców

Po zdaniu matury Piotr Żyła w wolnym czasie, którego co prawda nie ma zbyt wiele w ciągu roku, postanowił pójść o krok dalej w swojej edukacji i podjął studia I stopnia na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. Tam napisał i obronił pracę licencjacką pod tytułem "Pewność siebie sportowca na przykładzie reprezentacji Polski kadry A w skokach narciarskich" i dziś może pochwalić się wykształceniem wyższym.