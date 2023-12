i Autor: Cyfrasport Apoloniusz Tajner

Oświadczenie majątkowe

Wyszło na jaw, ile Apoloniusz Tajner zarabiał w PZN. Ogromne pieniądze! Musiał się do tego przyznać

Bartosz Olszewski 9:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Apoloniusz Tajner po latach pracy jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zdecydował się na zmianę kierunku swojej kariery. Tajner dostał się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i zasiada w ławach poselskich. To sprawiło, że zmuszony był do złożenia oświadczenia majątkowego. Zdradził w nim, ile zarobił z tytułu pracy dla Polskiego Związku Narciarskiego.