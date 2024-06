Wyuzdane zdjęcie Marceliny Ziętek obiegło Internet. Pokazała odsłonięty dekolt prosto do obiektywu, zrobiło się gorąco jak w saunie

Odwieczny rywal Adama Małysza zwrócił się do niego po latach! Janne Ahonen zaskoczył wszystkich

Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek rozkwita w najlepsze. Choć para długo ukrywała fakt, że się spotyka, to fani mieli co do tego sporo podejrzeń. Przez długi czas publikowali oni na swoich profilach w mediach społecznościowych tajemnicze zdjęcia, aż w końcu postanowili ujawnić, że faktycznie są razem. Teraz nie brakuje ich wspólnych materiałów publikowanych na Instagramie, gdzie chwalą się wspólnymi wyjazdami czy po prostu tym, jak spędzają razem czas.

Dziewczyna Piotr Żyły odsłoniła biust. Co za ujęcie!

Okres letni to dla skoczków oczywiście czas treningów i przygotowań do zawodów, jednak nie ma oczywiście wątpliwości, że to wtedy mogą też „naładować baterie” spędzając czas ze swoimi najbliższymi. Nie inaczej jest w przypadku Piotr Żyły i Marceliny Ziętek, którzy nie raz publikowali już różne zdjęcia czy filmy z urlopów. Młoda aktorka i modelka wciąż jednak chętnie udostępnia zdjęcia, na których pozuje sama i nie boi się pokazywania swojego ciała.

Tym razem Marcelina Ziętek pochwaliła się zdjęciami z czeskiego Cieszyna. Zapozowała do zdjęc na korcie, mając przy sobie rakietę przypominającą tę, którą gra się badmintona. Uwagę zwraca jednak strój dziewczyny Piotra Żyły, która założyła króciutką spódniczkę odsłaniającą nogi oraz niezwykle skąpy, wydekoltowany top, mocno odsłaniający jej biust. Jedno ze zdjęć jest dodatkowo zrobione od góry, co tylko potęguje efekt: „Piękna!”, „Śliczna i urocza”, „Ślicznie Pani wygląda”, „Anioł nie kobieta” - pisali zachwyceni fani w komentarzach.