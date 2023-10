Wyznanie, na które zdecydował się Kamil Stoch wiele osób wbije w ziemie! Mówi o zatraceniu, wyrzucił to siebie

Thomas Thurnbichler ujawnił, co czeka polskich skoczków. Wystosował apel do fanów. Wspomniał też o Kubackim

Niezmiennie od lat Kamil Stoch zalicza się nie tylko do grona liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich, ale również najbardziej rozchwytywanych sportowców w naszym kraju. Masa fanów, którzy czekają na jego powrót do wielkiej formy, na co dzień śledzi jego profile w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Ostatnią dużą okazję do tego, aby dowiedzieć się nowych rzeczy o swoim idolu, internauci mieli za pośrednictwem programu "Hejt Park" z udziałem Kamila Stocha. Na wizji lider polskich skoczków zdecydował się m.in. na wyznanie dotyczące jego obecnego podejścia do uprawianej przez siebie dyscypliny.

Mogłoby się wydawać, że skoro Kamil Stoch stał się nie tylko jednym z liderów reprezentacji Polski, ale również jedną z ikon skoków narciarskich, to ta dyscyplina musi zajmować szczególne miejsce w jego sercu. Jak się okazuje, w przeszłości rzeczywiście tak to wyglądało, jednak jak wynika ze słów Kamila Stocha, po jego wejściu w ten świat, jego podejście diametralnie się zmieniło.

- Jak byłem dzieckiem, to uwielbiałem po prostu skoki. Miałem nagrane na kasetach VHS i mam nawet do dzisiaj, mój tata zachował kilka kaset. Oglądałem po kilka razy dziennie nawet jeden konkurs. Uwielbiałem skoki, natomiast jak zacząłem skakać w Pucharze Świata i non stop wyjeżdżałem, to gdzieś mi się to zatraciło. Nie mam tak, że muszę siedzieć i oglądać – nawet jak nie jadę na dane zawody, to nie zawsze je oglądam. Czasem tylko śledzę wyniki. - wyznał Kamil Stoch goszcząc w "Kanale Sportowym" i dzieląc się z widzami swoim obecnym podejściem do uprawianej przez siebie dyscypliny.