Zakopiański COS twierdzi, że przygotuje Wielką Krokiew, prace ruszą niezwłocznie. „Śnieg jest zmagazynowany”

– Obarczanie winą Centralnego Ośrodka Sportu jest pójściem na łatwiznę i odwracanie uwagi od kluczowej kwestii – broni się Danikiewicz. Nie chciałbym usłyszeć od trenerów naszych skoczków czy komentatorów, że głównym powodem rozczarowujących występów polskich reprezentantów jest COS. Robimy wszystko, co możliwe, aby obiekt przygotować.

- Śnieg na terenie Wielkiej Krokwi został w dużych ilościach zmagazynowany i zabezpieczony. Gdy tylko aura na to pozwoli, a konkretnie mówiąc spadną temperatury, to obiekt szybko będzie przez naszych pracowników optymalnie przygotowany do skakania. Na warunki pogodowe, które tak bardzo to utrudniają, nie mamy jednak żadnego wpływu – podkreśla Danikiewicz.