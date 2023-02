Zapadła decyzja w sprawie startu Dawida Kubackiego! Fani mogą odetchnąć z ulgą

Co z Kubackim ?!

Dawid Kubacki jest w zasadzie największą nadzieją Polaków na medale na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Wicelider Pucharu Świata skakał najlepiej w tym sezonie ze wszystkich Biało-Czerwonych, więc takie opinie nie mogą dziwić. Tym większy zawód poczuliby fani, gdyby okazało się, że Kubacki nie mógłby wystartować – i to już w konkursie na skoczni normalnej, gdzie dużo znaczenie może mieć największy atut Kubackiego, czyli bardzo mocne wyjście z progu.

Pierwsze badania 32-latka nie wykazały poważniejszego urazu, jednak wciąż nie było wiadomo, czy ból pleców ustąpi i wicelider Pucharu Świata weźmie udział w pierwszym konkursie na MŚ w Planicy. Kubacki został w piątek rano zgłoszony do kwalifikacji na skoczni normalnej (HS-102), ale ostateczna decyzja została podjęta dopiero po godzinie 12, po tym, jak przeprowadzono testy i ćwiczenia na sali treningowej. – Dawid Kubacki gotowy do startu w serii próbnej i kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu MS w Planicy – przekazał PZN na Twitterze.