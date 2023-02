Dawid Kubacki przeszedł badania przed skokami w Planicy! Piekielnie ważne wieści o stanie zdrowia polskiego skoczka

Co z Kubackim ?!

Bezpośrednie słowa o Dawidzie Kubackim. Szkoleniowiec powiedział to wprost i nie zostawił złudzeń

Thomas Thurnbichler przekazał przełomowe wieści w sprawie stanu zdrowia Dawida Kubackiego! Ujawnił, co z występem skoczka w Planicy

Kiedy tylko pojawiły się informacje o tym, że Dawid Kubacki zaczął odczuwać ból w odcinku lędźwiowym, kibice reprezentacji Polski, sztab szkoleniowy oraz sami skoczkowie poważnie się wystraszyli. Wicelider Pucharu Świata 2022/23 specjalnie odpuścił konkursy w Rasnovie, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata w Planicy, jednak jego występ stanął pod znakiem zapytania. Thomas Thurnbichler do samego końca czeka jednak z podjęciem decyzji, czy jeden z liderów reprezentacji Polski wystartuje w zawodach, a przy okazji Kubacki przeszedł ważne badania.

Ważne wieści o stanie zdrowia Dawida Kubackiego! Polski skoczek przeszedł niezbędne badania

Jak informuje Kacper Merk, polski skoczek udał się austriackiego Klagenfurtu, by tam przejść dokładne badanie rezonansem magnetycznym. O ile sztab szkoleniowy polskich skoczków już na od początku wykluczał, że u Kubackiego mogło dojść do poważniejszego urazu, to Thomas Thurnbichler postanowił potwierdzić swoje przypuszczenia badaniem. Przy okazji dziennikarz "Eurosportu" poinformował, że stan wicelidera Pucharu Świata miał się poprawić.

Dawid Kubacki przeszedł badania przez skokami w Planicy! Piekielnie ważne wieści o stanie zdrowia polskiego skoczka

- Dawid Kubacki czuje się dużo lepiej, niż wczoraj o tej porze. Rano miał wykonane badanie rezonansem magnetycznym w Klagenfurcie, żeby wykluczyć poważniejszy uraz. Po rozruchu zapadnie finalna decyzja, czy dziś wystartuje, ale szanse urosły mocno - poinformował Kacper Merk za pośrednictwem Twittera, publikując najnowsze dane o stanie zdrowia Dawida Kubackiego.

