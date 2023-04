Zbieraliśmy szczęki z podłogi po zobaczeniu, co ukochana Piotra Żyły wyprawiała w Planicy! Pojechała kibicować, ale nie mogła się oprzeć

Sezon 2022/23 Pucharu Świata w skokach narciarskich dobiegł właśnie końca i znów w Planicy nie brakowało emocji oraz wielkiej zabawy podczas ostatnich konkursów zakończonej już kampanii. Do Słowenii razem ze skoczkami reprezentacji Polski udała się również ukochana Piotra Żyły, Marcelina Ziętek. Aktorka znana m.in. z roli w serialu "19+" ochoczo dzieliła się w mediach społecznościowych kolejnymi zdjęciami ze swojego wypadu, a przy okazji postanowiła pokazać jedną z największych atrakcji, z jakiej miała tylko możliwość skorzystać. Po prostu wow.

Marcelina Ziętek pojechał dopingować Piotra Żyłę, ale nie mogła się oprzeć! Szczęka opada po zobaczeniu, co wyprawiała w Planicy

Kiedy do Planicy przyjeżdżają najlepsi skoczkowie na świecie, szczególnie na ostatnie zawody Pucharu Świata, w Słowenii nie brakuje powodów do dobrej zabawy i tym tropem postanowiła pójść także Marcelina Ziętek. Ukochana Piotra Żyły miała bowiem okazję przelecieć się helikopterem nad skocznią w Planicy, a zapierającymi dech w piersiach widokami pochwaliła się oczywiście w sieci. Aż trudno się dziwić, że partnerka polskiego skoczka cały czas uśmiechała się od ucha do ucha. Wielu fanów skoków narciarskich dużo by dało za taką możliwość. Zobaczcie, jak Marcelina Ziętek bawiła się w Planicy, klikając w galerię zdjęć poniżej!