Dawid Kubacki mógł ze łzami w oczach oglądać zakończenie obecnego sezonu Pucharu Świata widząc chociażby gest Anze Laniska, który postanowił wnieść na podium kartonową podobiznę polskiego skoczka i zawiesić również na jego szyi brązowy medal, który Słoweniec wywalczył przede wszystkim dlatego, że Kubacki wycofał się z dalszej rywalizacji na kilka konkursów przed końcem. Po sobotnich zawodach w Planicy, podczas których Piotr Żyła zajął trzecie miejsce, Dawid Kubacki mógł po raz kolejny przekonać się, że jego koledzy z kadry traktują go jak najbliższą rodzinę.

Piotr Żyła nie miał zamiaru się z tym kryć, gdy dostał wiadomość od Kubackiego. Chodzi o żonę polskiego skoczka

Dawid Kubacki postanowił udzielić wywiadu podczas specjalnego łączenia z "Eurosportem", gdzie przy okazji ujawnił jakiego SMS-a wysłał po sobotnim konkursie do Piotra Żyły oraz, co jego kolega z reprezentacji postanowił mu odpisać. Skoczek pochodzący z Cieszyna nie miał zamiaru ukrywać, że podczas świętowania będzie pamiętał o żonie Kubackiego.

Obok tych słów Piotra Żyły o Marcie Kubackiej nie da się przejść obojętnie! Skoczek nie miał zamiaru się z tym kryć

- Piotrkowi pisałem gratulacje, to odpisał, że będzie pił za Marty zdrowie (...) Myślę, że jak on się za to zabierze, to jutro będziemy jechać do domu - powiedział żartobliwie Dawid Kubacki podczas rozmowy z "Eurosportem" ujawniając kulisy swojej rozmowy z Piotrem Żyłą, który postanowił odpisać mu w swoim stylu.