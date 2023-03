Zdruzgotany Thomas Thurnbichler skomentował dramat Kubackiego. Ledwo zebrał się na te słowa

Niepokojące słowa Stefana Krafta o nieobecności Dawida Kubackiego. "To naprawdę smutne"

Żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Skoczek wyjaśnia powody nagłego powrotu do domu

Już w niedzielę rezygnacja Kubackiego z występu w Vikersund wzbudziła mnóstwo pytań. Przez długie godziny wiadomo było jedynie tyle, że chodzi o sprawy osobiste, ale wreszcie milczenie przerwał sam skoczek. W poniedziałek po południu publicznie poinformował, że jego żona trafiła w ciężkim stanie do szpitala i walczy tam o życie. Marta Kubacka zmaga się z problemami kardiologicznymi, a u jej boku jest skoczek. 33-latek błyskawicznie przetransportował się z Norwegii do Polski i wspiera ukochaną w niezwykle trudnych chwilach. Niedawny brązowy medalista mistrzostw świata w Planicy ogłosił też, że przedwcześnie zakończył sezon i skupia się na rodzinie. W związku z tym niemal na pewno straci podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, na które pracował całą zimę. To schodzi jednak na dalszy plan, o czym powiedział też Thomas Thurnbichler.

Zdruzgotany Thurnbichler ledwo zebrał się na komentarz w sprawie dramatu Kubackiego

- W tym momencie sport jest dla mnie sprawą drugorzędną. Wszystkie moje myśli i myśli całej drużyny są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i życzymy im mnóstwo siły, której potrzebują w tej trudnej sytuacji. Mamy nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie - powiedział austriacki trener w specjalnym komunikacie dla Polskiego Związku Narciarskiego. Słowa te nie przyszły mu łatwo i dało się odczuć, że bardzo mocno przeżywa dramat swojego podopiecznego.

Całe środowisko skoków wspiera Kubackiego. Już w niedzielę m.in. Halvor Egner Granerud i Stefan Kraft tonowali nastroje. Norweg pod nieobecność Polaka zapewnił sobie Kryształową Kulę za ten sezon, ale z szacunku do niego nie chciał tego świętować, oczekując na wyjaśnienia nagłej rezygnacji Kubackiego. Gdy te przyszły, Granerud natychmiast przekazał polskiemu skoczkowi słowa otuchy.