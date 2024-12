i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Piotr Żyła

Puchar Świata skoczków

Znakomita wiadomość dotycząca Piotra Żyły. Polski Związek Narciarski potwierdza, kibice to zobaczą

Kibice reprezentacji Polski w skokach narciarskich nie mogli się już na to doczekać. Nie tylko bowiem rywalizacja Pucharu Świata zawita ponownie do naszego kraju, ale do kadry wraca Piotr Żyła. Czołowego zawodnika drużyny narodowej zobaczymy w najbliższy weekend na zawodach w Wiśle.