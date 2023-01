32-letnia Radwańska zrzuciła koszulkę w rajskich tropikach. Tak naprawdę wygląda jej ciało, z tego zdjęcia żar aż bucha

Błyskawiczna porażka Michalskiego. Losy Polaków w United Cup rozstrzygną się we wtorek

Przełom roku to zawsze szczególny okres dla tenisistów. Trwają wówczas ostatnie przygotowania do nowego sezonu, a w ich cieniu są przecież święta Bożego Narodzenia oraz celebracja nowego roku. Iga Świątek spędziła Wigilię w Dubaju, grając w pokazowym turnieju World Tennis League, a Sylwestra obchodziła z reprezentacją Polski w Brisbane, gdzie trwa premierowa edycja United Cup. Do drużyny, której kapitanem jest Agnieszka Radwańska, nie załapała się młodsza siostra krakowianki - Urszula. 32-letnia tenisistka gorący okres spędziła w Azji. Święta obchodziła w Japonii, gdzie zagrała też jeden turniej, a nowy rok powitała w Tajlandii. Jednak w tej celebracji nie zapomniała o obowiązkach i rzetelnie dbała o formę przed startem nowego sezonu. 347. zawodniczka rankingu WTA skorzystała z gorącego klimatu, a jej wyjątkowe nagranie noworoczne zachwyciło fanów.

32-letnia Radwańska zrzuciła koszulkę w rajskich tropikach. Tak naprawdę wygląda jej ciało

Radwańska podsumowała ostatnie dni 2022 roku spędzone w Tajlandii na specjalnym nagraniu, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Temperatura w Bangkoku na przełomie roku oscyluje wokół 30 stopni i jest potęgowana w pełnym słońcu. Wtedy trudno wytrzymać taki upał zwłaszcza po wymagającym treningu. A codzienność polskiej tenisistki w Azji to nie tylko spacery po tajskiej stolicy i wypady do restauracji, lecz także intensywne zajęcia na korcie i siłowni. Krakowianka pokazała to w krótkim materiale wideo, a jej zdjęcie bez koszulki robi wrażenie.

32-latka zapozowała do "selfie" w skąpym niebieskim topie i krótkich różowych spodenkach, odsłaniając sylwetkę w pełnej krasie. Trzeba przyznać, że ewidentnie nie próżnowała, nawet w świątecznym okresie. Jej wysportowana figura po prostu zachwyca, a smukła talia może stanowić wzór dla innych kobiet. Mierząca blisko 180 cm Radwańska od zawsze słynęła też z długich nóg, którymi błyszczy na korcie i poza nim. Pozostaje mieć nadzieję, że treningi w Azji i doskonała forma fizyczna przełożą się na wyniki w nadchodzących turniejach i Polka zbliży się do powrotu do czołowej "100" rankingu WTA. Poniżej zobaczysz gorące zdjęcia Radwańskiej:

