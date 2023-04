Agnieszka Radwańska pokazała niespodziewanie to zdjęcie męża. Oto jak wygląda ich życie

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt to prawdziwe tenisowe małżeństwo. Ona przez lata błyszczała na kortach całego świata. Isia czarowała wspaniałą techniką, dzięki której mogła radzić sobie ze znacznie silniejszymi fizycznie rywalkami. On szkolił i szkoli nowe tenisistki i nowych tenisistów. Dawid Celt opiekuje się m.in. naszą reprezentacją, która bierze udział w prestiżowym turnieju drużynowym Billie Jean King Cup. Choć jego praca wiąże się z wieloma wyjazdami, to kto jak nie Agnieszka Radwańska to zrozumie? Przecież ona sama przez wiele lat podróżowała z miejsca na miejsce, by podejmować turniejowe rywalizacje. Być może dlatego Isia tak mocno wspiera swojego wybranka serca, co udowodniła nowym zdjęciem na Instagramie.

Agnieszka Radwańska pokazała zdjęcie męża

Na Instagramie Agnieszka Radwańska dość niespodziewanie postanowiła zaprezentować zdjęcie z udziałem swojego męża. Dawid Celt udziela na nim wskazówek Magdzie Linette. Polka w piątek mierzyła się z Julią Putincewą z Kazachstanu. Niestety, po dramatycznym boju reprezentantka biało-czerwonych musiała uznać wyższość rywalki. Nie pomogły nawet kciuki ściskane przez Radwańską. Była gwiazda pokazała ujęcie swojego męża z wymownym napisem "Do przodu drużyno". Dawid Celt z pewnością ma w żonie ogromne oparcie.

Agnieszka Radwańska - mąż i dziecko

Po zakończeniu profesjonalnej kariery u Radwańskiej wreszcie przyszedł czas na zajęcie się sprawami prywatnymi. W swojego rodzaju życiu po życiu odnalazła się niezwykle szybko. Krakowianka wyszła za mąż i urodziła zdrowego i pełnego sił synka. Dzisiaj mocniej docenia z pewnością wszystko, co jest poza sportem. Nawet jeśli od tenisa nie da się uciec ze względu na obowiązki, to można wykorzystać go do pielęgnowania związku i pokazywania, jak ważna jest w życiu druga osoba.