Agnieszka Radwańska zdecydowała się na ważne wyznanie przed kamerami. Przyznała się do błędu, poważna przestroga

Po wielu latach posuchy w polskim tenisie to właśnie Agnieszka Radwańska zdołała przedrzeć się na szczyt. W swojej pięknej karierze zdobyła wiele cennych trofeów oraz grała na najwyższym światowym poziomie. Być może w jej dorobku brakuje zwycięstwa w jednym z turniejów wielkoszlemowych, ale nie można zapominać, że grała w erze, w której mierzyła się z naprawdę mocnymi rywalkami.

Radwańska przyznała się do błędu. Późno się tego nauczyła

Patrząc na jej wieki, można zadawać sobie pytanie, czemu nie kontynuuje kariery? Wszak zawodniczki mające 33 lata wciąż są aktywnymi sportsmenkami. Radwańska zdecydowała się na odłożenie rakiety w kąt ze względu na problemy zdrowotne. W programie "Damy i Asy" na Canal+ przyznała, że jednym z błędów, które popełniła na początku kariery, był brak umiejętności odpoczynku. - Trzeba na pewno umieć odpoczywać. Wiem po sobie, że było naprawdę parę lat, tych pierwszych, zwłaszcza na tourze, że nie potrafiłam odpoczywać i dlatego siedzę tutaj, a nie gram tam - wyjawiła była tenisistka.

- To był mój pierwszy błąd, który robiłam przez wiele lat. Dopiero potem nauczyłam się odpoczywać, ale to już było za późno - wyjaśniła. Radwańska udzieliła również przestrogi młodym zawodnikom. - To nie jest tak, że teraz czuję się dobrze, to będę grała 30 turniejów w ciągu roku, a potem jeszcze nie pojadę na wakacje, tylko będę od razu startować. Nie - powiedziała Radwańska.

