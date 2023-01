Agnieszka Radwańska zupełnie się z tym nie kryła. Wszystko pokazała, to musiało być duże przeżycie

Wytypowanie wyników na tegorocznym Australian Open, w niektórych przypadkach jest wręcz niemożliwe. Z turniejem na Antypodach pożegnało się już wiele znanych nazwisk i grono faworytów mocno się wykruszyło. Pierwszego triumfu na australijskich kortach nie zanotuje Iga Świątek. Liderka rankingu WTA z imprezą pożegnała się w IV rundzie, a jej pogromczynią okazała się Elena Rybakina. Szanse na zwycięstwo w Australian Open ma natomiast inna polska tenisistka.

Radwańska pochwaliła się wycieczką. To był piękny moment

Magda Linette robi prawdziwą furorę. Poznanianka po raz pierwszy w karierze zameldowała się w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego, co jest niewątpliwie jej życiowym sukcesem. W nocy z niedzieli na poniedziałek pokonała Carolinę Garcię i znów zachwyciła oraz zaskoczyła polskich fanów. Sama zawodniczka po spotkaniu nie wierzyła w to, co się dzieje i nie ukrywała emocji przed kamerami. Linette mogła liczyć na wielkie wsparcie z trybun.

Okazuje się bowiem, że w Australii pojawiła się Agnieszka Radwańska. Była polska tenisistka na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z Melbourne, gdzie rozgrywany jest Australian Open. "Isia" nie mogła odmówić sobie tej przyjemności i wybrała się na mecz Linette i wraz z nią mogła przeżywać piękne chwile. Oby to nie był ostatni pozytywny akcent poznanianki na tym turnieju!

i Autor: Instagram/aradwanska