Aryna Sabalenka zaczepiła Igę Świątek. Ujawniła nieznaną historię z szatni

W rankingu WTA strata Igi Świątek do prowadzącej Aryny Sabalenki stale rośnie. Po triumfie w Madrycie Białorusinka ma już 11118 punktów i o blisko 4500 wyprzedza drugą Polkę (6773 pkt). Ta bardziej niż na gonieniu wielkiej rywalki musi skupić się na obronie przed zawodniczkami zza swoich pleców. Już w Madrycie Coco Gauff mogła wyprzedzić Świątek, którą uratowało jedynie zwycięstwo Sabalenki w finale. Po turnieju w mediach społecznościowych sporą popularność zyskało zakulisowe nagranie z białoruską liderką światowego rankingu. 27-latka nagle zaczęła mówić o Polce.

Aryna Sabalenka zapytana o Igę Świątek. Tak wypowiedziała się o Polce. „Nie radzi sobie”

Sabalenka zaczepiła Świątek. Ujawniła historię z szatni

Na filmiku zza kulis widzimy Sabalenkę i część jej sztabu. Ich rozmowa zeszła na temat... butów. Białorusinka postanowiła bowiem je zdjąć i dopytała, ile par butów ma jeszcze dostępnych. Okazało się, że miała przygotowane cztery pary, ale dwie już wykorzystała, a cała ta konwersacja przypomniała jej historię ze Świątek.

- Nie jestem jak Iga, wiecie dlaczego? - zwróciła się do kamery. - Pewnego dnia byłam w szatni i miałam tylko jedną parę butów, bo zapomniałam drugiej. Spojrzałam wtedy na jej szafkę, a pod nią było osiem lub dziewięć par butów. Pomyślałam sobie: "No tak, ktoś tu jest naprawdę profesjonalny, a ktoś jest po prostu mną" - opowiedziała Sabalenka.

Iga Świątek gra w WTA Rzym: Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Kiedy gra Świątek w Rzymie?

Po turnieju w Madrycie tenisistki przenoszą się do Rzymu. To tam odbędzie się ostatni turniej przed wielkoszlemowym Roland Garros. Iga Świątek ponownie będzie bronić tytułu i 1000 punktów, co mocno komplikuje jej sytuację w rankingu WTA. Będące tuż za nią Amerykanki - Gauff i Jessica Pegula - są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Turniej w Rzymie rozpocznie się od kwalifikacji już w poniedziałek, 5 maja. Tego samego dnia odbędzie się losowanie głównej drabinki. Świątek i inne najwyżej sklasyfikowane tenisistki rozpoczną grę od drugiej rundy. Impreza w stolicy Włoch potrwa do niedzieli, 18 maja.