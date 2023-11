ATP Finals 2023 Terminarz, wyniki, kiedy półfinał Djoković - Alcaraz O której godzinie półfinały

Łzy ścisnęły nam oczy, kiedy dowiedzieliśmy się o pięknym geście Igi Świątek. Co za postawa! Bijemy brawa z całej siły!

Navratilova wskazała słabe punkty w tenisie Świątek! To Iga powinna koniecznie poprawić

ATP Finals 2023 w Turynie to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Grała w nich tradycyjnie ośmiu najlepszych tenisistów sezonie (i osiem par deblowych). Walczli w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Przed nami półfinały i wielki finał. Hubert Hurkacz był pierwszym rezerwowym i wobec problemów zdrowotnych Stefanosa Tsitsipasa wskoczył do turnieju w jego miejsce. Pary półfinałowe to Carlos Alcaraz - Novak Djoković i Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew.Transmisje TV z ATP Finals 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

ATP Finals 2023 TERMINARZ WYNIKI

niedziela, 12 listopada

Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:4

Novak Djoković - Holger Rune 7:6(4), 6:7(1), 6:3

poniedziałek 13 listopada

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev 7:6(3), 3:6, 4:6

Daniił Miedwiediew - Andriej Rublow 6:4, 6:2

wtorek 14 listopada

Stefanos Tsitsipas - Holger Rune 1:2 krecz Tsitsipasa

Novak Djoković - Jannik Sinner 5:7, 7:6(5), 6:7(2)

środa 15 listopada

Carlos Alcaraz - Andriej Rublow 7:5, 6:2

Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev 7:6(7), 6:4

czwartek 16 listopada

Novak Djoković - Hubert Hurkacz 7:6(1), 4:6, 6:1

Jannik Sinner - Holger Rune 6:2, 5:7, 6:4

piątek 17 listopada

Carlos Alcaraz - Daniił Miedwiediew 6:4, 6:4

Andriej Rublow - Alexander Zverev godz. 21

sobota 18 listopada, półfinały

Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew godz. 14.30

Carlos Alcaraz - Novak Djoković godz. 21

ATP Finals GRUPY, KTO Z KIM GRAŁ

Grupa zielona

Novak Djoković (SRB)

Jannik Sinner (ITA)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Holger Rune (DEN)

Grupa czerwona