ATP Marsylia: Hurkacz KIEDY gra pierwszy mecz w Marsylii? Z KIM gra Hurkacz ATP Marsylia DRABINKA

Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji i powalczy teraz w turnieju ATP w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a Polak będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz ostatnio walczył w turnieju ATP w Rotterdamie, z którego odpadł po porażce z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.

Hubert Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio Polak grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Za nami losowanie turniejowej drabinki. Rozstawiony z numerem 1 Hurkacz zacznie występ w Marsylii od 2. rundy. Rywalem tenisisty z Wrocławia będzie Francuz Arthur Rinderknech (nr 64) albo Szwajcar Leandro Riedi (nr 128). Turniej w Marsylii rusza w poniedziałek 20 lutego 2023.

Hubert Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo. W rankingu ATP zajmuje wciąż 10. miejsce. To efekt m.in. dobrego występu w Australian Open, gdzie wrocławianin wreszcie przełamał się i był blisko awansu do ćwierćfinału. Przed nami ciekawa sytuacja. Ruszają turnieje ATP w Marsylii, WTA w Dubaju i WTA w Meridzie. We wszystkich tych zawodach z numerami 1 rozstawieni będą Polacy - Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linette.

Hubert Hurkacz pierwszy mecz w turnieju ATP w Marsylii rozegra w 2. rundzie, a jego rywalem będzie Francuz Arthur Rinderknech (nr 64) albo Szwajcar Leandro Riedi (nr 128). Polak zagra pewnie we wtorek 21 lutego 2023. Poniżej DRABINKA ATP Marsylia 2023. Transmisje TV na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

ATP 250 Open 13 Provence, Marseille Draw🎾 pic.twitter.com/TYsjNJqYVZ— TennisSection (@Tennis_Section) February 18, 2023