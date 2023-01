Australian Open KIEDY grają Polacy? GODZINY meczów Polaków Australian Open O której godzinie grają polscy tenisiści Świątek, Hurkacz, Linette AO 2023

Iga Świątek wyjawiła prawdę o sobie. Słowa liderki rankingu WTA poruszają do łez, szczere wyznanie

Australian Open rozpoczyna się już 16 stycznia i od razu będziemy mieli wielkie emocje. Już w pierwszym dniu rywalizacji na korcie pojawią się Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a Magda Linette rozpocznie rywalizację w A0 2023 dzień później czyli we wtorek. Polscy tenisiści nie mieli szczęścia w losowaniu. Szczególnie Iga Świątek mogła wylosować lepiej, ale oczywiście i tak jest faworytka numer 1.

Rozstawiona z numerem 1 Iga Świątek zacznie od meczu z Jule Niemeier. Kibice liderki rankingu WTA pewnie pamiętają dobrze dramatyczny bój, który Polka stoczyła z tą Niemką w US Open. Iga Świątek długo miała problemy i przegrywała, ale Niemeier nie wytrzymała trudów tego boju i opadła z sił. Nasza tenisistka wygrała wtedy 2:6, 6:4, 6:0. - Myślę, że takie losowanie to nie jest zła rzecz. Kluczowa będzie jej koncentracja. Po prostu Iga musi być gotowa wyjść na kort i zagrać swój najlepszy tenis już od pierwszej wymiany - analizuje w rozmowie z "SE" Tim Henman, były brytyjski tenisista, obecnie ekspert Eurosportu.

Hubert Hurkacz jako pierwszy z Polaków wyjdzie na kort w Australian Open. Jego rywalem będzie Hiszpan Pedro Martinez, który w rankingu zajmuje 58. miejsce. Wrocławianin jest faworytem, ale ciągnie się za nim seria bolesnych porażek w Melbourne. Najdalej doszedł w Australian Open do II runy. Rok temu znów odpadł szybko, przegrywając w II rundzie z Adrianem Mannarino. Czy przełamie się w tym roku? Magda Linette zacznie od pojedynku z Egipcjanką Mayar Sherif (nr 52) i rozegra to spotkanie we wtorek 17 stycznia.

PONIEDZIAŁEK 16 stycznia 2023

H. Hurkacz - P. Martinez ok. godziny 3 nad ranem

I. Świątek - J. Niemeier godz. 9

WTOREK 17 stycznia 2023

M. Linette - M. Sherif godzina nieznana

The support we have received this week at @UnitedCupTennis has been incredible. Thank you everyone and thank you Team Poland 🇵🇱 Now looking forward to Melbourne 💪 pic.twitter.com/5l7cQ8vOXh— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) January 7, 2023