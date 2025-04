Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina O której godzinie tenis w Radomiu? Kiedy mecz?

Mecz Polska - Ukraina to drugie spotkanie naszych tenisistek w turnieju BJK Cup w Radomiu. Faworytkami do awansu są Ukrainki, w których zespole zagrają Elina Switolina (nr 18) i Marta Kostiuk (nr 25). Polki wczoraj pokonały 3-0 Szwajcarię. Punkty zdobyły Katarzyna Kawa, Magda Linette i debel Maja Chwalińska i Martyna Kubka.

Pierwszy punkt w czwartkowej rywalizacji w Radomskim Centrum Sportu zdobyła Katarzyna Kawa, pokonując 5:7, 6:4, 6:2 Jil Teichmann. Do Radomia z Krynicy-Zdrój dotarła najpóźniej, bo w poniedziałek w nocy, prosto po występie w finale turnieju WTA 250 w Bogocie, w którym doszła do finału. - Jak widać, miałam wystarczającą ilość czasu, żeby się zregenerować po finale turnieju WTA 250 w Bogocie. Podróż z Kolumbii do kraju była długa, ale dosyć komfortowa. Tu w Radomiu miałam jeden dzień wolny i jeden dzień treningowy. Myślę, że doświadczenie pomaga mi, jeśli chodzi o przystosowanie do warunków. Pytanie było tylko, czy mój organizm sobie poradzi w meczu - powiedziała Kasia Kawa.

W drugim meczu singlowym, z udziałem liderek zespołów, Magda Linette pokonała 6:4, 6:3 Viktoriję Golubic, pieczętując zwycięstwo Polek. Magda Linette nie ukrywa, że lubi być liderką drużyny. - W tej roli czuję się bardzo dobrze. Jest trochę więcej stresu, ale lubię taką odpowiedzialność. Jesteśmy w Polsce, w naszym domu i będę na pewno czuła wsparcie kibiców - stwierdziła Magda w rozmowie z Polsatem Sport.

Na koniec pierwszego dnia turnieju kwalifikacyjnego grupy E BJK Cup w Radomiu doszło do pojedynku deblowego, w którym para LOTTO PZT Team Maja Chwalińska i Martyna Kubka ograły 6:3, 4:6, 6:2 Celine Naef i Jil Teichmann.

Kiedy mecz Polska - Ukraina w BJK Cup? O której godzinie tenis w Radomiu?

Mecz Polska - Ukraina w BJK Cup w Radomiu zostanie rozegrany w piątek 11 kwietnia 2025. Początek meczu Polska - Ukraina o godzinie 15. Transmisja TV na antenie Polsatu Sport 1.

