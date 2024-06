i Autor: AP Carlos Alcaraz - Jannik Sinner Kiedy mecz? O której godzinie półfinał Roland Garros?

Półfinał Carlos Alcaraz - Jannik Sinner to wielki hit i w opinii wielu przedwczesny finał Roland Garros. Hiszpan i Włoch przystępowali do rywalizacji w paryskim French Open po dużych problemach zdrowotnych i ich forma była niewiadomą, ale prezentują się znakomicie. Alcaraz i Sinner grali ze sobą już osiem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-4. Sprawdź, kiedy półfinał Alcaraz - Sinner O której godzinie.