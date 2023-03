Djokovicia nie wpuszczają do USA bez szczepionki. Serb wycofał się z Indian Wells

Hurkacz poległ w starciu z Djokoviciem. Dobry mecz Polaka, ale to było za mało na lidera ATP

Podobna sytuacja z udziałem słynnego tenisisty miała miejsce przed rokiem w Australii, która wówczas wprowadziła ostry reżim sanitarny dla niezaszczepionych osób przyjeżdżających. Djoković pierwotnie został wtedy zamknięty w izolacji, potem wywalczył w sądzie zwolnienie z kowidowego aresztu, by w końcu zostać jednak wydalonym z kraju. Wszystko przez to, że nie miał zamiaru przyjąć szczepionki. W tym roku Australia złagodziła zasady do tego stopnia, że nawet osoby zakażone mogły brać udział w Australian Open. Djoko wygrał gładko w Melbourne pierwszy wielkoszlemowy turniej 2023 roku, ale w krajach, w których nadal obowiązują zaostrzenia antykowidowe serbski mistrz wciąż ma problemy.

22-krotny zwycięzca Wielkiego Szlema wystąpił o specjalne pozwolenie na wjazd do USA, ze względu na brak zaszczepienia przeciwko COVID-19. Nie jest to całkiem jasne, ale prawdopodobnie otrzymał odpowiedź negatywną i stąd wycofanie z Indian Wells. Oficjalnie wiadomo tylko o o wycofaniu legendy tenisa, natomiast brak informacji o powodach takiego kroku Djokovicia.

Stany Zjednoczone wymagają, aby goście z zagranicy byli zaszczepieni, a w przypadku Serba potwierdzenie musiałoby być ważne co najmniej do 10 kwietnia.

„Światowy numer jeden Novak Djoković wycofał się z BNP Paribas Open 2023. Wraz z jego wycofaniem się Nikoloz Basilashvili został dołączony do grona uczestników” – napisali organizatorzy w oświadczeniu. Indian Wells – jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w tenisowym kalendarzu poza Wielkim Szlemem – startuje 6 marca.