Finał Alcaraz - Djoković TV Transmisja NA ŻYWO ATP Cincinnati Gdzie oglądać mecz Alcaraz - Djoković STREAM ONLINE LIVE 20.08.2023

Carlos Alcaraz i Novak Djoković zagrają dzisiaj w finale turnieju ATP w Cincinnati. Hiszpan obronił piłkę meczową i pokonał Huberta Hurkacza 2:6, 7:6(4), 6:3. Emocji nie zabrakło również w drugim półfinale. Djoković ograł 7:6(5), 7:5 Niemca Alexandra Zvereva.

Carlos Alcaraz i Novak Djoković zagrają z sobą po raz trzeci, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla młodego Hiszpana. Najpierw było zwycięstwo Alcaraz 6:7, 7:5, 7:6 na mączce w Madrycie w 2022 r. Potem był pamiętny półfinał Roland Garros, w którym faworytem był Hiszpan, ale nie poradził sobie ze stresem. Łapały go bolesne skurcze i przegrał z Serbem 3:6, 7:5, 1:6, 1:6. Carlitos zrewanżował się Djokoviciowi w wielkim finale Wimbledonu, wygrywając 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Niezależnie od wyniku finału ATP Cincinnati Hiszpan obroni pozycję numer 1 w rankingu, ale w przypadku zwycięstwa Serb może się do niego bardzo zbliżyć.

Carlos Alcaraz był zachwycony po zwycięstwie nad Hubertem Hurkaczem, które dało mu awans do finału. - Było naprawdę ciężko. Oczywiście obrona piłki meczowej nigdy nie jest łatwa, ale z moim trenerem rozmawialiśmy o tym, żeby cały czas być pozytywnym i pozostać na tym samym poziomie. Wiedzieliśmy, że będę miał swoje szanse i starałem się je wykorzystać. Każdy mecz z Hubim jest naprawdę, bardzo trudny, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało mi się wygrać - powiedział Alcaraz. Stawką finału turnieju ATP w Cincinnati są ogromne pieniądze.

Mecz Carlos Alcaraz - Novak DJoković w finale turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 20 sierpnia 2023. Początek finału Alcaraz - Djoković o godzinie 22.30 polskiego czasu. Transmisja TV z finału mężczyzn Cincinnati Alcaraz - Djoković na antenie Polsatu Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.