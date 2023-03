Finał Rybakina - Sabalenka TV Transmisja NA ŻYWO Indian Wells Gdzie oglądać finał Rybakina - Sabalenka STREAM ONLINE LIVE 19.03.2023 Na jakim programie finał Indian Wells w TV dzisiaj

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka już dzisiaj zagrają w finale Indian Wells. Tytułu nie obroni Iga Świątek. Polka przegrała 2:6, 2:6 z Rybakiną. Chciała zrewanżować się za ostatnią porażkę w Australian Open, ale nie dała rady. Zagrała słabo, zmagając się z urazem żeber. Sabalenka w 1/2 finału ograła 6:2, 6:3 Marię Sakkari. Przed nami zatem powtórka finału Australian Open - Sabalenka kontra Rybakina. W styczniu górą była Białorusinka, która wygrała 4:6, 6:3, 6:4.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka to dwie aktualne mistrzyni Szlemów. Rybakina wygrała Wimbledon, a Sabalenka - Australian Open. W oficjalnych rozgrywkach grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Białorusinki. Długonoga Rybakina zajmuje 10. miejsce w rankingu, ale jej pozycja jest mocno zaniżona przez to, że nie przyznawano punktów za Wimbledon, gdzie pochodząca z Rosji tenisistka sprawiła sensację, pokonując w finale Ons Jabeur i sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

Jelena Rybakina reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Urodziła się w Moskwie i do 2018 r. reprezentowała Rosję. Potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu. Jej największy atut to potężny płaski serwis. Rybakina i Sabalenka powalczą w finale o 1,26 mln dolarów premii. - Są momenty, w których czuję, że grając tak dobrze, jestem w stanie pokonać każdą rywalkę - mówiła po zwycięstwie nad Igą Świątek Rybakina. - Ostatnio z Aryną przegrywałam i teraz też będzie ciężko, ale mam nadzieję, że jestem w stanie wreszcie ją pokonać - dodała.

Aryna Sabalenka znana jest z bardzo agresywnego i bezkompromisowego stylu gry. Tenisistka z Mińska to wiceliderka rankingu WTA. W styczniu w Australian Open doczekała się pierwszego sukcesu na wielkoszlemowej scenie. - Naprawdę dobrze się czuję na tych kortach - powiedziała po awansie do finału Indian Wells białuska gwiazda. Sabalenka lubi zaskakiwać swoich kibiców odważnymi zdjęciami. Efekty najciekawszej sesji zaprezentowała w dniu swoich urodzin, zamieszczając na Instagramie gorącą fotkę. Potem były kolejne. Białorusinka pozowała półnaga ubrana jedynie w dżinsy, albo publikowała zmysłowe fotki z plaży. Poniżej ZDJĘCIA z rozbieranej sesji Aryny Sabalenki.

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broniła w Indian Wells tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek, która w Indian Wells zarobiła dużo pieniędzy.

Mecz Jelena Rybakina - Aryna Sabalenka w finale Indian Wells 2023 zostanie rozegrany w niedzielę 19 marca. Początek finału kobiet Rybakina - Sabalenka o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja tv z finału Indian Wells koniec Rybakina - Sabalenka na antenie Canal+ oraz online na Canal+ ONLINE.