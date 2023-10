FInał Świątek - Samsonowa Transmisja TV WTA Pekin Gdzie oglądać finał Świątek - Samsonowa STREAM ONLINE LIVE 8.10.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w finale turnieju WTA w Pekinie, a jej rywalką będzie Ludmiła Samsonowa. Rosjanka pokonała 7:6, 6:3 Jelenę Rybakinę. Iga Świątek awansowała do finału po zwycięstwie 6:2, 6:3 nad Coco Gauff, znów pokazując, że jest w wielkiej formie. - Czuję, że znów mogę grać swobodnie, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Minęło trochę czasu, odkąd się tak czułam - powiedziała Polka.

Finał Świątek - Samsonowa Transmisja TV Gdzie ogląda finał Świątek w Pekinie?

Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa rozegrały dotąd dwa mecze. Pierwszy był niezwykle zacięty, w drugim Polka rozgromiła bezradną Rosjankę. Iga Świątek najpierw pokonała Samsonową 6:7, 6:4, 7:5 w 2022 r. w Stuttgarcie. Potem był pogrom 6:1, 6:0 w tym roku w Dubaju. Iga Świątek w niedzielnym finale powalczy o 16. turniejowe zwycięstwo w głównym cyklu w karierze. W tym sezonie triumfowała już w Dausze, Stuttgarcie, Roland Garros i w Warszawie. - Do końca mojej kariery będę pamiętała, że nawet jeśli nadejdą trudniejsze czasy, w twojej głowie zawsze możesz to przezwyciężyć i ciężką pracą możesz to osiągnąć. Cieszę się, że zmieniłam nastawienie po US Open i mam nadzieję, że uda mi się je utrzymać jak najdłużej - powiedziała Polka.

Iga Świątek - Samsonowa Gdzie oglądać finał WTA Pekin Iga Świątek finał Transmisja TV

Iga Świątek na pewno już zmniejszy stratę w rankingu WTA do Aryny Sabalenki, która odpadła z turnieju WTA w Pekinie w ćwierćfinale. Zwyciężczyni zgarnie 1000 punktów i aż 1,324 mln dolarów premii. - Czuję, że idę w dobrym kierunku - powiedziała Iga Świątek. - Wszystkie te zwycięstwa pokazują, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Wspaniale jest to czuć. Wspaniale jest widzieć efekt całej ciężkiej pracy, to w pewnym sensie daje większą satysfakcję - dodała Polka, która po finale turnieju WTA w Pekinie zagra jeszcze w WTA Finals w Cancuc, nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistek.

Finał Świątek - Samsonowa STREAM ONLINE LIVE Finał WTA Pekin Transmisja ONLINE 8.10.2023

Finał Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w niedzielę 8 października 2023. Początek finału WTA w Pekinie Świątek - Samsonowa w niedzielę o godzinie 13.30 polskiego czasu. Transmisja TV z finału Świątek - Samsonowa na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

