Co łączy Igę i Maszę?

Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Mołdawianinem Radu Albotem. Pierwszy rywal Polaka zajmuje 144. miejsce w rankingu ATP, a do głównej drabinki Wimbledonu awansował w kwalifikacjach, ale parę lat temu był nawet w Top-40, a nasz tenisista znany jest z tego, że w pierwszych rundach Szlemów ma często problemy w starciach z niżej notowanymi przeciwnikami. Na szczęście Hurkacz był w stanie podnieść swój poziom i przejąć kontrolę nad przebiegiem rywalizacji.

Hurkacz - Fils Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj Wimbledon 2024

Hubert Hurkacz rywala w 2. rundzie Wimbledonu poznał po zakończeniu meczu Arthur Fils (Francja) - Dominic Stricker (Szwajcaria). Młody Francuz pokonał Szwajcara 6:3, 6:2, 3:6, 6:4. Hurkacz i Fils nigdy wcześniej ze sobą nie grali. 20-letni Francuz to duży talent i szybko się rozwija. Już rok temu jako 19-latek awansował do Top-50 rankingu ATP (obecnie nr 34). Jego atuty to mocny forhend i dobry serwis. Gra ofensywny tenis. Wzoruje się na słynnych rodakach Jo-Wilfredzie Tsondze i Gaelu Monfilse.

Hubert Hurkacz krótko przed londyńskim Szlemem awansował na 7. miejsce w rankingu ATP, najwyżej w karierze. Zrobił to dzięki świetnemu występowi w turnieju ATP 500 w Halle, gdzie doszedł do finału, w którym uległ (6:7, 6:7) Jannikowi Sinnerowi, numerowi 1.

Hurkacz - Fils STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać Wimbledon 2024 w INTERNECIE

Mecz Hubert Hurkacz - Arthur Fils w 2. rundzie Wimbledonu 2024 zostanie rozegrany w czwartek 4 lipca. Początek meczu Hurkacz - Fils o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Fils na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej