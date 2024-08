Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie US Open po zwycięstwie 6:3, 7:6, 7:6 nad Kazachem Timfiejem Skatowem. Po drugim secie wrocławianin skorzystał nawet z przerwy medycznej ze względu na odciski na dłoni. Te nie przeszkodziły mu w zamknięciu meczu w trzech setach. Teraz poprzeczka idzie w górę. Rywalem Hurkacza w 2. rundzie US Open będzie Australijczyk Jordan Thompson (nr 32), który w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze.

Z kim gra Hurkacz w 2. rundzie US Open 2024

Jordan Thompson, rywal Huberta Hurkacza w 2. rundzie US Open 2024, na otwarcie rywalizacji w Nowym Jorku łatwo rozbił 6:1, 6:3, 6:2 Francuza Constanta Lestienne'a. Na początku tego roki Australijczyk pokonał m.in. słynnego Rafaela Nadala (w Brisbane), choć oczywiście Hiszpan ostatnio grał znacznie poniżej swoich możliwości. Idolem z dzieciństwa Thompsona był Lleyton Hewitt i prezentuje nieco podobny styl gry jak jego rodak, były lider rankingu. Mimo dość skromnych warunków fizycznych (183 cm) dobrze serwuje, gra agresywny tenis, dobrze porusza się po korcie, ma mocny forhend, wcześnie atakuje piłki.

Kiedy gra Hurkacz w 2. rundzie US Open 2024

Hubert Hurkacz kolejny mecz w 2. rundzie US Open zagra w czwartek 29 sierpnia. Polak ostatnio miał duże problemy zdrowotne. Na koniec rywalizacji w Wimbledonie doznał poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z walki w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wrócił do gry w Montrealu, gdzie doszedł do ćwierćfinału. Potem był występ w Cincinnati, gdzie również awansował do 1/4 finału, ale ten występ kończył z kontuzją łydki, a wcześniej narzekał też na ból pleców. Hurkacz do tej pory w US Open nie odnosił sukcesów, choć teoretycznie warunki w Nowym Jorku powinny mu bardzo pasować. Nigdy nie przebrnął tam 2. rundy. Rok temu też odpadł w 2. rundzie, przegrywając w trzech setach (2:6, 4:6, 5:7) w Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Teraz na dodatek ma za sobą długą przerwę w grze spowodowaną wspomnianym urazem kolana (uszkodzenie bocznej rzepki). Czy mimo to zaskoczy dobrą grą i wreszcie dojdzie daleko w US Open? W ostatnich dniach Hurkacz trenował normalnie i widać było, że był w bardzo dobrym nastroju. Wrocławianin zajmuje 7. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze. Jednak wciąż brakuje mu sukcesów odnoszonych w Szlemach rozgrywanych na twardych kortach, na których przecież zazwyczaj spisuje się bardzo dobrze.

Hurkacz - Thompson Kiedy mecz w 2. rundzie US Open

Mecz Hubert Hurkacz - Jordan Thompson w 2. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany w czwartek 29 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Thompson. Transmisja TV z US Open na antenie Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

