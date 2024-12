Legia chce dokończyć Ligę Konferencji bez straconej bramki

W tym momencie Legia jest wiceliderem. Przed nią w tabeli Ligi Konferencji jest Chelsea Londyn, a za plecami stołecznego klubu Jagiellonia Białystok. Kolejnym rywalem warszawskiego klubu będzie na Łazienowskiej FC Lugano. Trener Goncalo Feio mówił, że zachowanie kolejnego czystego konta motywuje jego podpiecznych. - Na pewno robi to na nas wrażenie, że jesteśmy teraz już jedyną drużyną w pucharach, która nie straciła bramki - powiedział Kacper Chodyna podczas konferencji prasowej przed meczem z FC Lugano w Lidze Konferencji. - To pokazuje, że to też nie jest łatwe zadanie. Szczerze, to nie pamiętam, czy w ogóle jakaś drużyna przeszła przez całą fazę bez stracenia bramki. Każdy z nas ma w głowie to, że możemy troszkę przejść do historii takim wynikiem. Dlatego jak najbardziej chcemy dokończyć to bez straconej bramki - zaznaczyl pomocnik.

Pokazał, że reprezentuje odpowiedni poziom, żeby być w Legii

Chodyna rozgrywa pierwszą rundę w Legii. Trafił z Zagłębia Lubin. Pierwsze tygodnie były dla niego bardzo trudne, ale z czasem przekonał do siebie trenera Feio i wywalczył sobie miejsce w wyjściowym zestwieninu stołecznej ekipy. - Myślę, że między klubami jest ogromna różnica - odparł Chodyna podczas konferencji prasowej. - Zaczynając od organizacji przez zawodników, z którymi tu występuję. Na pewno jest to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Myślę, że w miarę poradziłem sobie z tą sytuacją. Pokazałem, że reprezentuję odpowiedni poziom, żeby w tej drużynie być - podkreślił piłkarz Legii.

