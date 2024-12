i Autor: AP PHOTO/MIGUEL OSES Robert Lewandowski

Liga Mistrzów 24/25

Borussia Dortmund – FC Barcelona relacja NA ŻYWO. Lewandowski znów ustrzeli BVB? Liga Mistrzów dzisiaj 11.12.24 LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Borussia Dortmund oraz FC Barcelona mają po 5. kolejkach Ligi Mistrzów tyle samo punktów – po 12. Wiedząc to nietrudno policzyć, że obie przegrały do tej pory tylko raz i są bardzo blisko awansu bezpośrednio do 1/8 finału LM. Dla obu drużyn ewentualna wygrana oznacza niemal pewne miejsce w pierwszej ósemce tabeli fazy ligowej. Z kolei dla Roberta Lewandowskiego będzie to już... 27 spotkanie przeciwko swojemu byłemu zespołowi! Do tej pory Polak był katem Borussi i strzelał jej aż 27-krotnie, więc jak nigdy można spodziewać się dziś jego bramki. Śledźcie naszą relację na żywo z meczu Borussia – Barcelona dzisiaj 11.12.2024.